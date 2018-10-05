На Украине задумались о введении уголовной ответственности за российское гражданство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против легализации двойного гражданства с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я считаю, что нам нужен новый закон про гражданство, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически отрицаю и категорически против любых, даже идей, против легализации двойного гражданства с России. И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — заявил Климкин.

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Он добавил, что готов рассмотреть введение уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией, а также подчеркнул, что считает любую поездку в Россию небезопасной и не приветствует решение некоторых украинцев ехать в соседнюю страну на заработки.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине обладателей двойного гражданства с Венгрией начали вносить в базу данных «Миротворца».