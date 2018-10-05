Отправившему Трампу письмо с рицином предъявлено обвинение

Ветерану ВМС США, отправившему американскому президенту Дональду Трампу письмо с ядом рицином, предъявлено обвинение, передает Reuters.

Как отмечается, Уильяму Клайду Аллену из Юты предъявлены обвинения в пяти эпизодах преступления.

По имеющимся данным, ветерана ВМС США обвиняют в угрозе применения биологического оружия рицина. Сообщается, что помимо Трампа письма с рицином также получили глава Пентагона Джеймс Мэттис, глава ФБР Кристофер Рэй и адмирал ВМС США, чье имя не упоминается.

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О задержании подозреваемого в рассылке писем с рицином стало известно вчера, 4 октября.

Ранее сообщалось, что Трампу и Мэттису были отправлены письма с ядом рицином.