МИД Украины намекнул на неприемлемость кандидатуры нового посла Венгрии

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар прокомментировал отсутствие согласования Киевом кандидатуры нового венгерского посла в стране, передает «УНН».

«Опять мы в чем-то виноваты? Или пресс-секретарь МИД Венгрии - не дипломат, или в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана - может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры!», — заявил Бондар.

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Он также подчеркнул, что в «принимающая страна не обязана никому ничего объяснять».

Ранее сообщалось, что в Киеве сочли ответ Будапешта на высылку венгерского консула неадекватным.