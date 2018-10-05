МИД объявил о встрече Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА «Новости».
По его словам, возможная встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии станет этапом подготовки визита президента России в само королевство.
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Богданов также не исключил того, что помимо визита в Саудовскую Аравию глава государства может также посетить другие страны залива.
Ранее СМИ сообщили о пропаже критиковавшего королевскую семью Саудовской Аравии журналиста.