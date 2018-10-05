Путин пригласил Моди в гости

Российский президент Владимир Путин пригласил индийского премьера Нарендру Моди в Россию для участия в Восточном экономическом форуме в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, Индия является «добрым другом» российской стороны. Обе страны сотрудничают в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и G20.

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«Я с удовольствием еще раз повторю свое приглашение господину премьер-министру приехать на следующий год во Владивосток в качестве главного гостя на экономический форум в сентябре», — сказал Путин.

Ранее президенту России Владимиру Путину и членам российской делегации в ходе переговоров с индийской стороной предложили на обед суп из арбуза и другие традиционные и необычные блюда.