Путину на обеде в Индии предложили суп из арбуза

Президенту России Владимиру Путину и членам российской делегации в ходе переговоров с индийской стороной предложили на обед суп из арбуза и другие традиционные и необычные блюда. Об этом сообщает РИА «Новости».

В традиционном меню значились блюда из рыбы, курицы и баранины. Также российской делегации предлагалось вегетарианское меню. В него вошли ароматный, например рис басмати с черным горохом с серебряными жемчужинами сыра рикотты и черная чечевица, томленная на древесных углях.

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Кроме того, на обеде угощали слоеным пирогом с начинкой из ростков и йогурта, домашним сыром и горохом. В качестве десерта предлагались фисташковое мороженое, брауни и фрукты.

Путин прибыл в Нью-Дели для переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.