Юнкер: безопасность ЕС зависит от сотрудничества с Россией

Евросоюз сможет достичь безопасности в долгосрочной перспективе только в сотрудничестве с Россией. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед австрийским парламентом, сообщает Sputnik.

По его словам, несмотря на все происходящее в России, Европа не должна забывать, что они соседи.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что энергоснабжение Европы нельзя представить без России.