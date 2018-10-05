Кавано оправдался после «эмоциональной» дачи показаний по обвинению в сексуальном харассменте

Кандидат в Верховный суд США Бретт Кавано от американского президента Дональда Трампа признал, что был «эмоционален» во время дачи показаний перед сенатом США по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом Кавано написал в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Я независимый и непредвзятый судья», — так называется статья Кавано в WSJ.

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27 сентября Кавано дал показания перед судебным комитетом сената США. Перед ним выступила профессор психологии Кристин Блэзи Форд, которая обвинила Кавано в сексуальном насилии 36-летней давности. Кавано отрицает обвинения Форд.

«Я был очень эмоционален в прошлый четверг, больше, чем когда-либо. Возможно, временами я был слишком взволнован. Я знаю, что мой тон был резким, и я сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить. Я надеюсь, что каждый сможет понять, что я был там как сын, муж и отец», — написал Кавано.

В колонке он рассказал, что «для него было большой честью» присутствовать в Белом доме 9 июля вместе со своей женой, дочерьми и родителями, когда президент США Дональд Трамп номинировал его кандидатуру на пост судьи в Верховный суд США.

Как отмечает Кавано, в день номинации он рассказал американскому народу о 28-летней карьере юриста, двенадцати годах работы судьей в Апелляционном суде США (округ Колумбия), а также о своей пятилетней карьере в Белом доме при президенте Джордже Буше-младшем. Кавано отметил, что в его послужной список входит и большая работа по поддержке и продвижению женщин, в том числе на судебные должности. При этом большинство из 48 младших юристов, которые работали с ним, были женщинами.

Кавано также еще раз напомнил о своей речи в день номинации, в которой он заверил, судья должен быть беспристрастным и нейтральным, не поддерживать ни одну политическую партию, ни одного участника судебного процесса.

«Наша независимая судебная система является жемчужиной нашей конституционной республики», — написал Кавано.

Кавано отметил сложности, с которыми он столкнулся в процессе утверждения его кандидатуры. По его словам, он был подвергнут «неправомерным, а иногда и порочным обвинениям». Он добавил, что его история жизни 30-летней давности была «абсурдно искажена», а его жена и дочери столкнулись с «подлыми и жестокими угрозами». Кавано назвал свои показания «сильными и пылкими», отмечается в материале.

В заключение Кавано заверил, что если его кандидатуру утвердят, то он останется «таким же судьей и человеком, каким был на протяжении всей 28-летней юридической карьеры: трудолюбивым, уравновешенным, открытым, независимым и преданным конституции и общественному благу».

Ранее сообщалось, что ФБР по итогам собственного расследования не нашло подтверждения обвинениям Кавано в сексуальном харассменте.