В Совфеде объяснили решение США признать голодомор геноцидом украинцев

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев дал комментарий после того, как Киев и Вашингтон признали голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Косачева, подобное решение не вызывает удивления. Он обратил внимание, что о событиях 80-летней давности вспомнили в настоящее время.

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«…в основе резолюции, конечно же — не прошлое, не «голодомор», а исключительно нынешний антироссийский консенсус на Капитолии, который и делает возможным такого рода «корректировки» прошлого», — заявил Косачев.

Он добавил, что такие решения нужны для обоснования поддержки, которую Украина получает со стороны США.

Ранее украинский лидер Порошенко высказался о решении США признать голодомор геноцидом украинцев.