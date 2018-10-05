Белоруссия объявила двух иностранных шпионов персонами нон грата
Глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик проинформировал, что Белоруссия объявила двух иностранных шпионов персонами нон грата. Об этом сообщает «БелТА».
По словам Вакульчика, это связано с внешней политикой и отношениями между странами.
«На этой неделе двух человек мы, скажем так, объявили персона нон грата», — заявил Вакульчик.
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Он не уточнил, гражданами какой страны являются эти люди.
Ранее внешнеполитическое ведомство Украины объявило персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово.