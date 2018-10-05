Глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик проинформировал, что Белоруссия объявила двух иностранных шпионов персонами нон грата. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Вакульчика, это связано с внешней политикой и отношениями между странами.

«На этой неделе двух человек мы, скажем так, объявили персона нон грата», — заявил Вакульчик.

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Он не уточнил, гражданами какой страны являются эти люди.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины объявило персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово.