Трамп заявил о «низком IQ» своих политических оппонентов

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Миннесоте, что избирателям не следует отдавать голоса демократам на промежуточных выборах, так как некоторые из них обладают «низким IQ». Выступление Трампа опубликовано в его твиттере.

Во время выступления Трамп сказал своим сторонникам, что в случае победы демократов на промежуточных выборах член палаты представителей США Максин Уотерс может возглавить комитет по финансовым услугам. Президент посчитал, что она не подходит для этой должности из-за «низкого IQ».

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«Я хочу, чтобы вы перестали голосовать за радикальных демократов», — заключил Трамп.

Ранее Трамп уличил «фейковые СМИ» в неверном толковании его отношения к России и КНДР.