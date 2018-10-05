Трамп уличил «фейковые СМИ» в неверном толковании его отношения к России и КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что «фейковые СМИ» несправедливо ругают его за его позицию относительно России и КНДР. Выступление американского президента перед сторонниками в Миннесоте опубликовано в его официальном твиттере.

По мнению Трампа, некоторые СМИ считают, что он слишком мягко относится к России, а к КНДР, наоборот, проявляет чрезмерную жесткость.

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«Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что такую информацию распространяют «фейковые СМИ». При этом Трамп не стал пояснять, какие именно СМИ он считает «фейковыми».

Ранее Трамп рассказал, когда исчезнут «фейковые СМИ».