Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом

Американский президент Дональд Трамп утвердил новую национальную стратегию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем все, что необходимо для защиты нашей нации», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, данная стратегия сосредоточена на противодействии всем террористам, которые способны нанести ущерб США.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в новой стратегии США по борьбе с терроризмом отдельно отмечается «угроза» Ирана.