В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на свадьбу Шредера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли в планах российского лидера Владимира Путина присутствие на свадьбе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин не планирует заехать на свадьбу Шредера, которая пройдет 5 октября.

В августе сообщалось, что в немецких СМИ появилась информация о возможном приезде Путина на свадьбу Шредера и его возлюбленной из Южной Кореи Ким Со Ён.