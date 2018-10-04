Экс-президент Латвии сравнила жителей страны с рептилиями

Бывший латвийский президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что у жителей Латвии «мозги как у рептилий». Об этом сообщает журнал ir.

По ее словам, из-за этого жители Латвии восприимчивы к популизму.

Она также добавила, что данное обстоятельство приводит Латвию на очень опасный путь.

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Вике-Фрейберга подчеркнула, что гражданам Латвии необходимо вслушиваться в то, что говорят популисты.

Ранее сообщалось, что в Латвии на евродепутата напали за поддержку русского языка.