МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата

Внешнеполитическое ведомство Украины объявило персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа страны.

Как отмечается, консулу Венгрии Эрно Кешкеню была вручена соответствующая нота. Украинская сторона обвинила его в осуществлении деятельности, которая не соответствует его статусу консульского должностного лица.

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«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — говорится в заявлении.

Уточняется, что консул Венгрии должен будет покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о нарушении прав венгерского меньшинства на Украине.