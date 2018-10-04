WSJ: Белый дом не нашел подтверждений обвинениям в адрес Кавано

Белый дом не нашел подтверждений тому, что кандидат на пост верховного судьи США Бретт Кавано виновен в сексуальном насилии и харассменте. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

К такому выводу в администрации президента США пришли, проанализировав отчеты ФБР в рамках расследования. Тем не менее пока неизвестно, окончательно ли Белый дом сформировал свою точку зрения по этому вопросу.

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Газета подчеркивает, что в любом случае позиция Белого дома будет играть незначительную роль в вопросе утверждения кандидатуры Кавано. Сенаторы получат в распоряжение отчеты ФБР утром 4 октября, и именно они будут решать судьбу судьи.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР боится нового «политического шторма» из-за дела Кавано.