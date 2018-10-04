Крупная южнокорейская делегация отправилась в КНДР

Делегация Южной Кореи, в которую вошли чиновники, политики, общественные и религиозные деятели, отправилась в КНДР для празднования 11-летней годовщины с межскорейского саммита в 2007 году. Об этом сообщает «Ренхап».

В состав делегации вошли 160 человек, среди них министр объединения Кореи Чо Мён Гюн. Представители Южной Кореи проведут в Пхеньяне три дня. В пятницу, 5 октября, пройдет первое мероприятие с участием двух сторон — северо- и южнокорейской.

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Тем не менее пока неизвестно, встретятся ли члены делегации с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея приступили к разминированию демилитаризованной зоны.