Путин рассказал о работе с Турцией по Сирии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что Россия продолжит совместные мероприятия с Турцией в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Российский лидер отметил, что Анкара выполняет свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, о которой Путин договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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«И хочу вас проинформировать, … мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, освобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что стороны намерены продолжать и дальше вместе реализовывать намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование с помощью турецких вооруженных сил и российской военной полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Санкт-Петербурге Путин и Курц обсудили урегулирование в Сирии.