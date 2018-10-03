США вышли из протокола Венской конвенции о разрешении споров

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон выходит из Факультативного протокола Венской конвенции о разрешении споров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение связано с иском Палестины после переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.

Реклама

Он также добавил, что Вашингтон изучат все международные соглашения, которые потенциально могут привести к подобным разбирательствам в международном суде ООН.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует денонсировать договор о дружбе с Ираном, действующий с 1955 года.