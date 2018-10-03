Курц рассказал о желании Австрии и ЕС более тесно сотрудничать с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Австрия и Евросоюз хотят более тесного сотрудничества с Россией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что что Австрия намерена и в дальнейшем обеспечить мирное сосуществование на континенте.

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«Я хотел бы также сказать, что помимо сложных вопросов, которые мы сегодня обсуждали, не только в Австрии, но и во всем Европейском союзе есть желание более тесного сотрудничества», — сказал Курц.

Канцлер подчеркнул, что Австрия хотя и маленькая страна, но активный участник ЕС, который также участвует в создании позиции Европейского союза.

«Газета.Ru» следит за ходом переговоров Путина и Курца в режиме онлайн.