США объявили о денонсации договора о дружбе с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены денонсировать договор о дружбе с Ираном, действующий с 1955 года, передает Reuters.

Госсекретарь обвинил Иран в использовании Международного суда ООН в политических и пропагандистских целях, а также назвал Тегеран источником угрозы американской дипмиссии в Багдаде и Басре.

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Помпео добавил, что США планируют и дальше поставлять гуманитарную помощь в Иран, однако, по его утверждению, Тегеран растрачивает деньги, которые иранскому правительству следовало бы потратить на улучшение условий жизни граждан страны.

Ранее Международный суд ООН потребовал от США отменить санкции против Ирана.