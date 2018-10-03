Более 500 преподавателей права в США выступили против Кавано

Более 500 преподавателей права из почти 100 юридических заведений в США подписали совместное письмо в сенат, направленное против кандидата на пост судьи в Верховный суд США Бретта Кавано, пишет Huffington Post.

При этом восемь профессоров из Йельской правовой школы, в котором Бретт Кавано получил диплом юриста. В письме профессора «с сожалением» констатировали отсутствие «судебного темперамента» у Бретта Кавано после его выступления на слушаниях перед сенатом в связи с обвинениями в сексуальном насилии. По их словам, это «дисквалифицирует» Кавано от притязаний на пост в высший судебный орган страны.

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«Мы сожалеем, что вынуждены написать вам [в сенат США], чтобы изложить наше мнение о том, что на слушаниях в сенате в четверг, 27 сентября 2018 года, уважаемый Бретт Кавано продемонстрировал отсутствие судебного темперамента, которое должно бы дисквалифицировать его из любого суда и, безусловно, от его повышения в самый высший суд этой земли», — говорится в письме.

Профессора также раскритиковали Кавано за то, что во время слушаний он, вместо того, чтобы попытаться разобраться в причинах и позаботиться об обвинениях, которые были выдвинуты, отвечал «подстрекательским образом и небеспристрастно». Помимо этого, в письмо преподаватели отметили, что Кавано прерывал и был невежлив к спрашивающим.