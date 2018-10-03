Пескова спросили о возможности амнистии по статье 282 УК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о возможности амнистии по статье об экстремизме в случае ее декриминализации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пока не обладает соответствующей информацией.

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«Этого я пока не могу сказать, я не знаю. Я не готов ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, предполагающий смягчение наказания по статье об экстремизме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании 8 октября.