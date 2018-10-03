ABC: Трамп пытался юридически заставить молчать порноактрису об их связи
Президент США Дональд Трамп напрямую поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну предотвратить публичные выступления американской актрисы Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стеффани Клиффорд), в которых девушка могла рассказать об их предполагаемой сексуальной связи, рассказали источники ABC News.
Отмечается, что Трамп ранее в этом году поручил Коэну с помощью юридической силы попытаться предотвратить публичные выступления порноактрисы Сторми Дэниэлс о сексуальной связи, которая, по утверждениям девушки, была между ними в 2006 году.
О личной роли, которую президент США сыграл в юридических усилиях по обеспечению соглашения с Дэниэлс, впервые сообщила газета The Wall Street Journal. Тогда издание сообщило о существовании сделки с порноактрисой и ее размере в $130 тысяч. Дональд Трамп отрицал эти сообщения и говорил, что не знает о существовании такой сделки.
Впоследствии Трамп признал, что он возместил Коэну расходы, связанные с выплатой «за молчание» порноактрисе, однако утверждал, что узнал о сделке после ее заключения.
Теперь новая информация ставит дополнительные вопросы о версии Трампа в отношении тех событий, отмечает ABC News.