Опрос: Путину в мире верят больше, чем Трампу

Опрос, проведенный The Pew Research Center среди респондентов из 25 стран мира, показал, кому из мировых лидеров больше всего доверяют. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, исследование проводилось среди 26 тыс. опрошенных с 20 мая до 12 августа этого года.

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Согласно полученным результатам, 27% респондентов одобряют политику президента США Дональда Трампа и уверены, что он ведет себя правильно в вопросах, имеющих мировое значение. Большинство участников (52%) опроса доверяют немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин также обошли Трампа, набрав 34% и 30% соответственно.

Ранее сообщалось, что имидж Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе значительно потерял авторитет в представлении американских союзников.