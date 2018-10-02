Названа дата встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 7 октября Пхеньян, где проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

«Госсекретарь посетит на этой неделе четыре страны в Азии. Госсекретарь Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай с 6 по 10 октября. В Токио 6-7 октября госсекретарь встретится с премьер-министром (Синдзо) Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в Пхеньяне госсекретарь 7 октября встретится с председателем Ким (Чен Ыном)», — сказала Науэрт.

По ее словам, в Сеуле 8 октября запланированы встречи Помпео с президентом и главой МИД страны, а затем он посетит Пекин.