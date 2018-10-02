Вучич рассказал Путину о позиции Сербии по членству в НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину об отсутствии у его страны планов по вхождению в состав НАТО, передает «Парламентская газета».

«Я сказал Путину, что у нас приличные отношения со всеми военными союзами, также и с НАТО, но у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО», — сказал Вучич по итогам переговоров с российским лидером.

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Вучич также поблагодарил российское руководство за поддержку и добавил, что его страна хочет сохранить военный нейтралитет.

«Газета.Ru» следила за ходом переговоров в режиме онлайн.