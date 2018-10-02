В РАНХиГС заявили, что назначение Шумкова и Артамонова подтверждает эффективность программы кадрового резерва

Назначение слушателей программы подготовки кадрового резерва РАНХиГС Игоря Артамонова и Вадима Шумкова врио губернаторов Липецкой и Курганской областей соответственно свидетельствует об эффективности данной программы.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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«Для меня очень приятно, что слушатели, которые проходят обучение по программе подготовки кадрового резерва, получают назначение на такие высокие посты. Это свидетельствует об эффективности программы», - сказал Комиссаров.

Вместе с тем он отметил, что оба назначенца продолжают обучение по данной программе. «Надеюсь, у них будет возможность закончить эту программу», - отметил он.