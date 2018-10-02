Дмитрий Киселев ответил Захаровой на предложение о брифинге у него дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила провести брифинг МИД в Крыму в доме журналиста Дмитрия Киселева, передает РИА «Новости».

«На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение «тайной дачи» Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг — прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-if и классный вид?», — заявила Захарова.

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Отмечается, что на это Киселев ответил: «Добро пожаловать!».

Ранее Киселева спросили об изъятии в Крыму газеты, рассказавшей про его «виллу».