NYT: Кавано допросили полицейские после драки в баре в 1985 году

Кандидат на пост Верховного судьи США Бретт Кавано, которого обвиняют в сексуальном насилии, был допрошен полицейскими после драки в одном из баров в 1985 году, сообщила американская газета The New York Times.

Издание ссылается на полицейский протокол от 1985 года. Из него следует, что после инцидента Кавано и еще четырех человек допросили полицейские из Нью-Хейвена (штат Коннектикут). В баре произошла ссора, после чего завязалась драка. Согласно протоколу, в 21-летнего мужчину бросили бокал, что вызвало кровотечение из правого уха. Его бросил друг Кавано Крис Дадли, говорится в материале. Отмечается, что участие Кавано в этой драке также зафиксировано в протоколе, из-за того, что он бросил в этого человека лед «по неизвестным причинам».

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Полицейские записали данный инцидент как «нападение», однако Кавано на тот момент не арестовали, никаких официальных обвинений предъявлено не было, поясняет издание.

Кавано в настоящее время 53 года, он рассматривается на должность судьи в Верховный суд США. Его кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал разрешение ФБР расширить расследование дела против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано о домогательствах.