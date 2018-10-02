Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц встретятся в Санкт-Петербурге 3 октября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Курц посетит Россию с рабочим визитом.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии 2018 года», — говорится в сообщении.

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Лидеры стран также поучаствуют в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций».

В последний раз Путин и Курц общались в августе, когда российский президент посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера.