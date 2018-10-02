Президент Сербии пригласил Путина в Белград

Президент Сербии Александар Вучич пригласил российского президента Владимира Путина нанести визит в Белград в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече в Кремле, которая прошла 2 октября, Вучич назвал российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за все, сделанное в пользу Сербии. Он также подарил Путину книгу «Моя прекрасная Сербия» русских авторов.

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«Хотел бы пригласить Вас посетить Белград в ближайшее время, и это будет большая честь для нашего народа», — заявил Вучич на встрече.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о помощи Сербии в Косово.