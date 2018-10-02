Скрипаль поддержал присоединение Крыма к России

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском городе Солсбери, поддержал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана.

По словам журналиста, бывший разведчик «поддерживал линию Кремля во многих вопросах». Урбан также заявил, что Скрипаль отрицал, что российские военные якобы присутствовали на востоке Украины, заявив, что если бы это произошло, они бы дошли до Киева.

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Ранее сообщалось, что Скрипаль не поверил в то, что Россия могла быть причастна к его отравлению.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.