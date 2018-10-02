Российский посол обвинил Запад во вмешательстве в дела Македонии

Посол России в Македонии Сергей Баздникин заявил, что представители ЕС и США накануне референдума о переименовании Македонии приезжали в страну и пытались вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российские дипломаты не выступали с публичными заявлениями по поводу референдума, чтобы это не выглядело, как попытка вмешательства.

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«Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства...В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, которые прибывали в Скопье и очень открыто, с большими усилиями, убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме», — рассказал Баздникин.

Ранее президент Македонии Георге Иванов оценил результаты референдума о переименовании.