Правительство Японии ушло в отставку

Японское правительство в полном составе ушло в отставку, чтобы вновь избранный премьер-министр Синдзо Абэ мог провести перестановки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что члены Либерально-демократической партии (ЛДП), которая в настоящее время находится у власти, переизбрали Синдзо Абэ своим председателем.

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В агентстве рассказали, что Абэ, вероятно, сохранит ключевых министров и откажется от радикальных перемен. При этом подчеркивается, что из 18 министров только треть сохранит свои места в третьем по счету правительстве Абэ.

В Kyodo добавили, что японский премьер намерен оставить в должности вице-премьера и министра финансов Таро Асо, генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу и министра иностранных дел Таро Коно.