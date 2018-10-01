NYT: Трамп разрешил ФБР продолжить расследование дела против Кавано

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ФБР расширить расследование дела против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано о домогательствах. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

По данным издания, Трамп разрешил допрашивать по делу о домогательствах всех, кого следствие сочтет необходимым.

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Как отмечается, новое указание последовало спустя сутки после того, как демократы раскритиковали Трампа за препятствование расследованию уголовного дела.

Также сообщается, что агенты ФБР уже допросили четверых свидетелей по делу Кавано.

Ранее WSJ писала, что Белый дом запретил ФБР расследовать групповое изнасилование с участием кандидата на пост верховного судьи США.