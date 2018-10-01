МИД России обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в Идлибе

Cпециальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов провел телефонный разговор с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насером Аль-Харири. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, особенно в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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Как отмечается, стороны также обсудили продвижение политического урегулирования сирийского кризиса на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.

Ранее в МИДе рассказали, как США помогают террористам в Сирии.