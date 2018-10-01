Трамп заявил, что сделку с Канадой и Мексикой могут отклонить по политическим причинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не совсем уверен», что конгресс одобрит его торговую сделку с Канадой и Мексикой взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в силу политических причин, передает агентство Associated Press.

Трамп сказал, что помешать одобрению могут демократы, которые будут учитывать президентскую гонку 2020 года. Помимо этого, Трамп назвал новое торговое соглашение, которое называется USMC, «одной из величайших сделок» для американского народа.

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Тем не менее, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что члены конгресса ратифицируют соглашение с Канадой и Мексикой, если они посчитают эту сделку справедливой для Соединенных Штатов. Между тем, Трамп не стал предсказывать, пройдет ли соглашение успешно через слушания в конгрессе США.

Агентство отмечает, что Трамп также назвал новое торговое соглашение «самой важной сделкой, которую мы когда-либо делали».