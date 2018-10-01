Борис Джонсон в пшеничном поле «потроллил» Терезу Мэй

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон сфотографировался бегущим по пшеничному полю, чтобы «потроллить» британского премьер-министра Терезу Мэй. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, ранее Мэй призналась, что ее самым хулиганским поступком в детстве было то, что она пробежала по засеянному пшеницей полю возле ее дома в Оксфордшире.

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Также сообщается, что в интервью The Sunday Times Джонсон охарактеризовал политику Мэй по Brexit как «сумасшедшую» и «нелепую».

Ранее Джонсон обнародовал свой план по Brexit. Он подчеркнул, что в отличии от премьер-министра страны Терезы Мэй сражался за Brexit.