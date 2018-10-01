Референдум в Македонии признан несостоявшимся

Председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней признал референдум о переименовании Македонии несостоявшимся из-за низкой явки, передает Reuters.

«Решение не было принято», — сказал Деркоский.

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Он отметил, что результате недействителен из-за недостаточной явки.

По итоговым данным ГИК, явка составила 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%.

Что ждет Македонию после референдума, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее итоги референдума по переименованию Македонии прокомментировали в МИД Греции.