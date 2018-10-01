Спецпрокурор США обосновал легитимность «российского дела»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет собственное расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года, ответил на обвинения в нелегитимности занимать свою должность. Об этом написало издание The Washington Times.

В частности, Мюллер и его команда в целях защиты своего авторитета подали в федеральный апелляционный суд в штате Колумбия 71-страничный документ. В нем Мюллер обосновал то, что он юридически уполномочен вести расследование «российского вмешательства», вопреки мнению президента США Дональда Трампа, который ранее обвинял его в нелегитимности. Американский лидер во время критики «российского дела», которое он называет «охотой на ведьм», уже не раз заявлял, что у Мюллера нет законных оснований вести расследование.

Как отмечается в материале, команда Мюллера объяснила это прецедентами, связанными с президентскими скандалами. В их числе Уотергейтский скандал. Практика случаев, которыми Мюллер обосновал законность «российского дела», охватила период в 140 лет. Так, в документе Мюллер ссылается на решение Верховного суда во время Уотергейтского скандала, в котором говорилось о том, что

генпрокурор имеет законные полномочия «назначать специального прокурора и делегировать ему прокурорские полномочия», отмечается в материале.