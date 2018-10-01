Песков рассказал о позиции Кремля по референдуму в Македонии

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Македонии, где прошел референдум о переименовании страны, и считают, что все процессы должны оставаться в рамках правового русла, передает РИА «Новости».

«Мы внимательно наблюдаем и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правового русла», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на итоги референдума о переименовании Македонии.