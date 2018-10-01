Песков рассказал о встрече Путина и Вучича на фоне событий в Косово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности о встрече президента России Владимира Путина и его коллеги из Сербии Александара Вучича, которая пройдет 2 октября на фоне роста напряженности в Косово, передает РИА «Новости».

«Эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад, поэтому ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе. Это продолжение регулярного рабочего контакта руководства России и руководства Сербии. Эта страна — наш партнер», — сказал Песков.

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Он отметил, что стороны обсудят торгово-экономические связи, а также ситуацию в регионе.

«Все это будет на повестке дня переговоров, которые, еще раз повторяюсь, планировались несколько месяцев назад», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что народы России и Сербии связывает общая история и «теплые чувства».

Ранее в Кремле назвали дату встречи Путина и Вучича на фоне событий в Косово.