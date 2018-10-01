В Кремле назвали дату встречи Путина и Вучича на фоне событий в Косово

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 2 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Второго октября президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику», — рассказали в Кремле.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александар Вучич собирается попросить помощи у Владимира Путина в разрешении ситуации в Косово и Метохии.