Трамп заявил о «прекрасных» отношениях с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона прекрасные отношения с Пхеньяном. Об этом сообщает Fox News.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Западная Виргиния.

По его словам, США не собираются «воевать» с Северной Кореей.

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Он также добавил, что в настоящее время отношения с Пхеньяном «прекрасные».

Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян не собирается разоружаться в одностороннем порядке без гарантий США.