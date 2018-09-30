Трамп заявил о «прекрасных» отношениях с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона прекрасные отношения с Пхеньяном. Об этом сообщает Fox News.
Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Западная Виргиния.
По его словам, США не собираются «воевать» с Северной Кореей.
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Он также добавил, что в настоящее время отношения с Пхеньяном «прекрасные».
Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян не собирается разоружаться в одностороннем порядке без гарантий США.