Вучич заявил о лицемерии чиновников ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии чиновников Евросоюза из-за ситуации вокруг Косово. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призвали все стороны к сдержанности. От чего сдержаться, вот мой вопрос к ЕС», — сказал Вучич.

По его словам, он не может понять, что «сербы сделали албанцам», чтобы те нарушили все достигнутые договоренности.

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Он также добавил, что чиновникам ЕС следует «воздержаться хотя бы от лицемерия».

Ранее сообщалось, что солдаты НАТО прибыли к заблокированной сербами автотрассе на границе с Косово.

Как отмечалось, сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа.