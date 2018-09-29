WP: в ФБР связались со второй потерпевшей по делу о сексуальном насилии Кавано

Агенты ФБР связались с Деборой Рамирез, которая является второй потерпевшей по делу о сексуальном насилии, которое было возбуждено в отношении Бретта Кавано, чью кандидатуру, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом на пост верховного судьи США, накануне поддержал комитет сената, сообщает The Washington Post.

«Она согласилась сотрудничать со следствием. Из уважения к целостности процесса мы не будем давать каких-либо еще комментариев в этот раз», — заявил ее адвокат.

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Сообщается, что Рамирез заявила о том, что Кавано показывал свои гениталии, поднеся их к ее лицу во время вечеринки, на которой они выпивали алкоголь во время учебы в Йеле.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о расследовании обвинений против Кавано.