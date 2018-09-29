В Кельне проходят массовые протесты против приезда Эрдогана

В Кельне началась акция протеста перед прибытием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle.

Более 1000 человек собрались в центре города на берегу Рейна.

По данным полиции, митинг проходит мирно, серьезных инцидентов не зафиксировано.

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Президент Турции находится в ФРГ с трехдневным государственным визитом. Эрдоган на территории аэропорта проведет встречу с премьер-министром земли Северный Рейн Вестфалия Армином Лашетом, после этого он будет присутствовать на открытии крупнейшей европейской мечети в Кельне.

Ранее власти отменили проведение акции на открытии крупнейшей европейской мечети. Организаторы намеревались собрать 25 тысяч человек на открытии мечети.