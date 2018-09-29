Путин принес соболезнования президенту Индонезии после землетрясения и цунами

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением и цунами. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Российский лидер принес соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на остров Сулавеси цунами.

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«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли более 380 человек.